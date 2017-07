POL-BO: In Kindergarten eingebrochen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Kindergartens an der Herzogstraße in Bochum eingeschlagen und sind in Büroräume eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht klar.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell