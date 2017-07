POL-BO: Einbruch in Wanne und Sodingen

Herne (ots) - Zwei Einbrüche auf Herner Stadtgebiet verzeichnete die Kripo am gestrigen 19.07.2017. An der Laurentiusstraße in Wanne drangen Täter, zwischen 9.40 und 12 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nachdem die Kriminellen diese durchwühlt hatten, flüchteten sie mit noch unbekannter Beute. Eine zweite Tat wurde an der Mont-Cenis-Straße in Sodingen gemeldet. Einbrecher verschafften sich auch dort Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diversen Schmuck und flüchteten dann unerkannt. In beiden Fällen hat das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell