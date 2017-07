POL-BO: Zwei Einbrüche in der Bochumer Innenstadt

Bochum (ots) - Zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am gestrigen 19. Juni in der Bochumer Innenstadt zu. An der Rechener Straße nutzen die Einbrecher zwischen 16 und 17 Uhr ein offenes Fenster, um sich so Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Sie entwendeten Schmuck und konnten unerkannt entkommen. Eine zweite Tat ereignete sich Am Kortländer. Hier brachen die Kriminellen gewaltsam eine Wohnungstür auf und konnten einen Laptop sowie einen Fernseher entwenden. Der Tatzeitraum lag hier vom 18.07. (22.15 Uhr) bis zum gestrigen 19.07 (19.50 Uhr). In beiden Fällen hat das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell