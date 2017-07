POL-BO: Radfahrer (39) nach Unfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Schwer verletzt wurde ein 39-jähriger Radfahrer am gestrigen 19. Juni, gegen 14.30 Uhr, in Bochum Stiepel. Der Bochumer fuhr mit seinem Zweirad auf der Kemnader Straße in Richtung Süden. Kurz vor der Einmündung zur Brockhausstraße bremste vor ihm eine 47-jährige Bochumerin ihren Pkw ab, um auf ein Grundstück abzubiegen. Dies erkannte der Radfahrer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell