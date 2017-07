POL-BO: Nach Einbruch in Herne Zeugen gesucht

Herne (ots) - Bargeld und Schmuck waren die Beute von Einbrechern am Dienstag, 18. Juli, in Herne. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr ein Balkonfenster eines Hauses am Hölkeskampring auf und durchsuchten die Räume. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugenhinweise.

