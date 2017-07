POL-BO: Rollerfahrer (55) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am gestrigen 18. Juli, gegen 15.10 Uhr, auf der Crengeldanzstraße in Höhe Sprockhöveler Straße in Witten. Ein Wittener (20) fuhr mit seinem Pkw auf der Crengeldanzstraße und beabsichtigte von dort nach links auf die Sprockhöveler Straße abzubiegen. Zeitgleich kam dem jungen Mann auf der Crengeldanzstraße ein Hattinger (55) auf seinem Motorroller entgegen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei sich der Rollerfahrer schwer verletzte. Er musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell