POL-BO: In Wohnung in Bochum eingebrochen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 13. Juli, zwischen 10.30 und 16.30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Dorstener Straße in Bochum-Mitte eingetreten und ein Laptop gestohlen.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell