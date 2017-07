POL-BO: Bochum / "Ich steche Deine aggressive Töle und Dich gleich ab!" - So sollte man einen Diensthundführer in Zivil nicht ansprechen

Bochum (ots) - Und dann war da noch ein Diensthundführer der Bochumer Polizei am gestrigen 12. Juli mit seiner angeleinten Hündin zu Fuß auf dem Kohlleppelsweg in Harpen unterwegs - in ziviler Kleidung, und somit natürlich nicht als Polizeibeamter zu erkennen.

Gegen 13.20 Uhr wurde der Polizist unvermittelt von einem von hinten kommenden Mountainbike-Fahrer links überholt - in einem sehr dichten Abstand. Auch die Diensthündin erschreckte sich und bellte darauf in Richtung des Radfahrers. Mit den Worten "Sch... aggressive Töle!" beschwerte sich dieser lautstark über das Verhalten des Vierbeiners.

Als der Beamte darauf erwiderte, er möge doch vorher bitte klingeln, zog der Radfahrer plötzlich ein Messer aus der Tasche. Direkt danach drohte er mit den Worten: "Ich steche Deine aggressive Töle und Dich gleich ab!"

Daraufhin gab sich der Beamte als Polizist zu erkennen, zog aus Gründen der Eigensicherung seine Dienstwaffe aus dem Holster und forderte den Mann auf, das Messer sofort fallen zu lassen.

Das machte der Mountainbike-Fahrer auch sofort, trat dann kräftig in die Pedale und entfernte sich sehr schnell in Richtung "Grüner Weg".

Der Radfahrer, der auf einem neuwertigen schwarzen Mountainbike mit weißer Schrift unterwegs war, ist ca. 20 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, hat blonde Haare und war komplett schwarz gekleidet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8210 oder - 4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell