POL-BO: Wohnungseinbruch in Westenfeld - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die am Mittwoch, 12. Juli, in eine Wohnung in Westenfeld eingebrochen sind.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 7 und 17.40 Uhr am Schubertweg. Indem sie die Wohnungstür aufhebelten, drangen die Einbrecher in die Wohnung ein und durchsuchten alle Räume nach Beute.

Was gestohlen wurde ist noch unklar.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell