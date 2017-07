POL-BO: Auf regennasser Fahrbahn: Rollerfahrer (49) prallt gegen Schild und wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Auf regennasser Fahrbahn ist ein Rollerfahrer (49 aus Bochum) im Stadtteil Kaltehardt ins Rutschen gekommen und gegen ein Schild geprallt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 12. Juli. Gegen 17.45 Uhr war der Mann auf der Straße "Am Neggenborn" in Richtung der A-44-Unterführung unterwegs und bog dann nach rechts in den Birkhuhnweg ein. Doch er geriet ins Rutschen und stieß gegen die Verkehrsinsel, wobei er erst mit dem Oberkörper gegen das Schild prallte und schließlich mit dem Kopf auf den Boden stürzte.

Andere Verkehrsteilnehmer handelten richtig, indem sie sofort den Notruf wählten und sich um den Verletzten kümmerten. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 49-Jährigen wenig später ins Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell