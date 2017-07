POL-BO: Herne / Kioskräuber bedroht Angestellte mit Messer

Herne (ots) - In den späten Abendstunden des gestrigen 12. Juli kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Kiosk an der Horsthauser Straße 191 in Herne.

Gegen 23.15 Uhr betrat ein noch unbekannter junger Mann den Verkaufsraum. Anschließend bedrohte der Kriminelle eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchtete die Person in die in der Nähe gelegene Kleingartenanlage.

Der Räuber ist ca. 18 bis 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, trug eine schwarze Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie einen grau-weißen "Palästinenser Schal".

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell