POL-BO: Einbruch in Computergeschäft

Bochum (ots) - Zu einem Einbruch in ein Computergeschäft am Südring in Bochum kam es in den Morgenstunden (04.15 Uhr) des 12. Juli 2017. Unbekannte Kriminelle brachen gewaltsam die Eingangstür des Ladenlokals auf und entwendeten mehrere Mobiltelefone und Tablets. Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Die Bochumer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 um Zeugenhinweise.

