POL-BO: Kollision zwischen Auto und Kleinkraftrad auf der Lorheidestraße - Vier verletzte Personen!

Bochum / Wattenscheid (ots) - Am heutigen 11. Juli ist es in Wattenscheid zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 38-jährige Hernerin mit ihrem Pkw die Lohrheidestraße in Richtung Gelsenkirchener Straße. In dem Wagen saßen außerdem eine 28-jährige sowie eine 36-jährige Hernerin. Die Autofahrerin beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 83 nach links abzubiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 42-jährigen Wattenscheiders.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzten sich der Zweiradfahrer mit seiner Sozia (37, ebenfalls aus Wattenscheid) und die Autofahrerin mit ihrer 37-jährigen Mitfahrerin.

Die vier verletzten Personen wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lohrheidestraße in beide Fahrtrichtungen, im Bereich der Gelsenkirchener und der Ückendorfer Straße, bis 13 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr streute an der Unfallörtlichkeit auslaufende Betriebsmittel ab.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell