POL-BO: Mehrere Verletzte nach Vollbremsung

Bochum (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am heutigen 11. Juni, gegen 13 Uhr, auf dem Werner Hellweg Höhe Rüsingstraße in Bochum-Werne. Ein 45-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Gelenkbus der Linie 345 fuhr auf dem Werner Hellweg in Richtung Industriestraße. Im Bereich der Rüsingstraße hielt er vor einer Ampel an. Nachdem der Bus bei Grünlicht wieder anfuhr, kreuzte zeitgleich eine 52-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw aus der Rusingstraße kommend den Werner Hellweg. Der Linienfahrer musste sein Fahrzeug abrupt abbremsen, wodurch nach momentanem Stand zehn Fahrgäste zu Fall kamen und hierdurch teilweise schwere Verletzungen erlitten. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Verletzten mussten mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die Maßnahmen und Ermittlungen zur Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell