POL-BO: Junge (9) läuft auf Straße und wird von Auto erfasst - Krankenhaus!

Bochum (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 10. Juli ist es in der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein neunjähriges Kind verletzt worden ist.

Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Wuppertaler mit seinem Auto die Gustavstraße in Richtung Eickeler Straße. In Höhe der Hausnummer 20 lief plötzlich der Junge hinter einem abgestellten Anhänger auf die Straße und wurde von dem Wagen des Wuppertalers erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den neunjährigen Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell