POL-BO: Neun Briefkästen in Mehrfamilienhaus in Witten zerstört - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es am Dienstagmorgen, 11. Juli, gegen 00.20 Uhr an der Crengeldanzstraße in Witten-Crengeldanz. Bislang unbekannte Täter hatten neun Briefkästen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zerstört. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Briefkästen vermutlich mit einem "Böller" zerstört wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 33) sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben machen kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909 8305 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell