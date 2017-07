POL-BO: Polizei informiert zum Thema "Taschendiebstahl" - Aktionstag am 12. Juli in Witten

"Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs." Bild-Infos Download

Witten (ots) - Wie bereits im Vorfeld angekündigt findet im Rahmen der landesweiten Präventionskampagne "Augen auf und Tasche zu!" am 12. Juli ein Aktionstag in Witten statt.

Mit dabei ist Kriminaloberkommissarin Sandra Limberg von der Kriminalprävention und Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum. Ihr Ziel ist es, auf die Gefahren des Taschendiebstahls aufmerksam zu machen und damit den Wittenern viel Ärger zu ersparen. Viele Menschen - viele Diebe.

Gerade Menschenansammlungen sind für Taschendiebe ein Paradies. Unerkannt können sie hier tätig werden. In Einkaufsbereichen, in Märkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln stehlen sie Geldbörsen oder Handys.

Dabei sind die Opfer nicht nur ihre Wertsachen los, sondern meist auch wichtige Dokumente, wie Ausweise, Führerscheine, Bankkarten oder Gesundheitskarten. Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon oder Schlüssel niemals in Rollatoren, Kinderwagen, Einkaufswagen oder Einkaufskörben! - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen!

Am morgigen 12. Juli geben Experten des Kommissariats für Prävention und Opferschutz an ihrem Infostand in der Stadt-Galerie, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, wertvolle Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Seniorensicherheitsberater unterstützen diese Aktion ebenfalls und sind vor Ort.

Bei weiteren Fragen zum Thema Taschendiebstahl wenden Sie sich an die Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer 0234-909-4040.

Alle Bürger und Medienvertreter sind herzlich eingeladen!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell