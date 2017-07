POL-BO: Zwei Frauen und ein Mann in Wohnung in Herne eingebrochen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen eines Einbruchs, die zwei weibliche und eine männliche Person am Samstag, 8. Juli, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr im Bereich der Von-Waldthausen-Straße in Herne gesehen haben. Die drei bislang unbekannten Personen haben eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der oben genannten Straße aufgebrochen und sind in Richtung der Straße "Friedrich der Große" geflüchtet. Angaben zur Beuten können derzeit nicht gemacht werden. Die drei Personen sehen nach Zeugenangaben südeuropäisch aus. Eine der beiden Frauen sei zudem schwanger.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell