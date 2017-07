POL-BO: Zivilpolizist in Witten niedergeschlagen, als er einer Frau zu Hilfe eilt - Ermittler suchen nach Bild- und Videomaterial

Witten (ots) - Polizisten der Wache in Witten wurden am 30.6. (Fr.), gegen 23.25 Uhr, Augenzeugen einer eskalierenden körperlichen Auseinandersetzung eines Pärchens auf dem Wittener Rathausplatz. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher 42-jähriger Zivilpolizist forderte den Mann (19) auf, von der Frau (18) abzulassen und wurde daraufhin unvermittelt angegriffen, zu Boden geschlagen und auf dem Boden liegend mehrfach gegen den Kopf getreten. Wir berichteten auf diesem Wege am 2.7., 12.05 Uhr.

Der 42-jährige Polizeibeamte ist nach wie vor dienstunfähig.

Das Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) bittet Passanten/Anwohner, die den Vorfall fotografisch oder per Video aufgenommen haben, diese Sequenzen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Sollte entsprechendes Bildmaterial bereits im Internet existieren, bittet die Polizei um Mitteilung der Quellen.

Hier die Erreichbarkeiten der Ermittler für Hinweise oder Rückfragen: (0234) 909-8310 oder -8330.

