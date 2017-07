POL-BO: Sexualdelikt durch Fahrgast der S-Bahn (S 1)- Dunkelhäutiger Mann verfolgte Jugendliche am S-Bahnhof Essen-Steele-Ost

Bochum/Wattenscheid (ots) - 45276 E- Steele: Ein junges Mädchen wurde Samstagmorgen (8. Juli, 8.30 bis 9 Uhr) in Essen-Steele von einem Sexualstraftäter angegriffen.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, denen der dunkelhäutige Mann möglicherweise bereits in der S-Bahn von Bochum nach Essen-Steele aufgefallen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stieg der Unbekannte am Bochumer Hauptbahnhof in die S 1 Richtung Essen. Aus unbekanntem Grund war der Endhaltepunkt der Linie S 1 nicht Solingen, sondern Essen-Steele- Ost, wo alle Fahrgäste aussteigen mussten.

Bereits im Zug näherte sich der Mann dem Mädchen und fragte nach einer möglichen S-Bahnhaltestelle im Oberhausener Hauptbahnhof.

Unbemerkt von der Jugendlichen verfolgte der Mann sie, nachdem sie den Zug am Halt "Essen-Steele-Ost" an der Bochumer Landstraße verlassen hatte. Gegenüber der Bochumer Landstraße betrat die Jugendliche an der Straße "Neuholland" eine Grünanlage, welche sich neben den S-Bahngleisen befindet. Etwa in Höhe der Steeler Polizeiwache, nur getrennt durch die Bahngleise, griff der Sexualstraftäter das Mädchen an.

Die Essener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nicht nur in Essen, sondern auch in Bochum und Oberhausen nach dem Beschuldigten.

Möglicherweise konnten Überwachungskameras den Mann filmen.

Dabei soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln, der vermutlich älter als 30 Jahre ist. Er soll 180 bis 190 cm groß und muskulös sein. Am Samstagmorgen trug er eine graue Stoffmütze und eine reggaefarbene (rot-gelb-grün) Halskette.

Mögliche Beobachtungen oder Täterhinweise erbittet die Essener Polizei unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290. /Peke

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell