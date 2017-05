POL-BO: Tragischer Arbeitsunfall in Bochum: Zwei Männer (38, 44) schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem tragischen Arbeitsunfall an der Universitätsstraße in Bochum am Donnerstag, 11. Mai, um 13 Uhr sind zwei Bonner (38 und 44 Jahre) schwer verletzt worden. Die beiden Männer sind aus etwa drei Meter Höhe von einem mobilen Gerüst auf den Betonboden gefallen. Die Männer hatten auf einem fahrbaren Baustellengerüst gearbeitet. Dieses war aus bisher noch unbekannter Ursache umgestürzt. Beide Männer sind schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem 38-jährigen Arbeiter besteht derzeit akute Lebensgefahr.

Das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet. Die Ermittlungen der Bochumer Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell