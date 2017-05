POL-BO: In Wohnung in Herne eingebrochen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 14.30 und 22 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jobststraße in Herne eingebrochen. Die Kriminellen hatten dazu die Wohnungstür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell