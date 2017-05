POL-BO: Seniorinnen (80, 75) bei zwei Unfällen in Bochum verletzt

Bochum (ots) - Auf Bochumer Stadtgebiet ist es am Donnerstag, 11. Mai, zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde.

Um 11 Uhr befuhr ein Busfahrer die Bongardstraße in Richtung Rathaus, als ein 29-jähriger Bochumer unvermittelt von links auf die Straße trat. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, war der Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen, wodurch ein Fahrgast, eine 80-jährige Bochumerin, im Bus stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Stunden später wurde eine 75-jährige Bochumerin bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 23-jähriger Autofahrer kollidierte um 13.05 Uhr mit der Radfahrerin, als er auf der Oskar-Hoffmann-Straße in Fahrtrichtung Königsallee nach rechts auf die Universitätsstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang hatte er die Bochumerin übersehen, die mit ihrem Fahrrad ebenfalls auf der Oskar-Hoffmann-Straße in Richtung Königsallee unterwegs war. Die 75-Jährige stürzte dabei. Auch diese Frau wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell