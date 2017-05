POL-BO: Radfahrerin stürzt bei Unfall: Beteiligter Autofahrer gesucht!

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht Zeugen eines Unfalls vom Montag, 8. Mai, um 9.10 Uhr auf der Unterstraße in Bochum-Langendreer. Eine 20-jährige Bochumerin war zur Unfallzeit mit ihrem Fahrrad auf der Unterstraße in westliche Fahrtrichtung unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer überholte sie mit einem roten Kleinwagen. Beim Überholvorgang fuhr der Pkw-Fahrer so nah heran, dass die 20-Jährige nach rechts ausweichen musste und dadurch am Fahrbahnrand mit einer Baustellenabsperrung in Berührung kam. Die Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem roten Kleinwagen machen kann, meldet sich bitte während der Geschäftszeiten beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909 5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell