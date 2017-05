POL-BO: Neues Infomobil für die Präventionsarbeit der Polizei: Erster "Einsatz" am Wochenende

Der alte VW Bus T4 der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum bekommt einen Nachfolger: den VW Bus T6. Die Kolleginnen und Kollegen informieren damit schwerpunktmäßig über das Thema Einbruchsschutz. Bild-Infos Download

Bochum/Herne/Witten (ots) - Nach 30 Jahren Dienstzeit in Frührente geschickt: Der Informationswagen der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum bekommt nun einen "jüngeren" Nachfolger. Mit einem VW Bus T6 präsentieren sich die Kolleginnen und Kollegen nun in polizeitypischem Design. Der Wagen wird für die Aufklärungsarbeit in den verschiedenen Aufgabengebieten genutzt. Seinen ersten Einsatz hat das Fahrzeug am kommenden Wochenende bei der Wohnungsbörse am Husemannplatz und der Messe "Immobilia" am Samstag und Sonntag auf dem Dr.-Ruer-Platz.

Das "Infomobil" der Dienststelle Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Bochum beherbergt in seinem nun größeren Innenraum neben Informationsbroschüren und Hinweisen für Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel auch ein Kunststofffenster. Daran können Interessierte direkt vor Ort die verschiedenen "Tricks" der Einbrecher sehen. Wie werden Fenster aufgehebelt? Welche Schwachstellen haben meine Fenster und wie kann ich mich schützen? Am praktischen Beispiel erklären dies Beamte der Polizei Bochum vor Ort.

"Das neue Fahrzeug bietet jetzt mehr Platz als der alte, und das neue Design soll bei den Bürgerinnen und Bürgern sofort Assoziationen zur Polizei wecken", erläutert Kriminalhauptkommissar Sebastian Meyer die Motivation für den neuen Wagen. "Er soll aufmerksam machen auf unsere Präventionsarbeit. Mit diesem Service möchten wir auf die Menschen zugehen und nicht nur warten, dass sich später Betroffene bei uns melden."

Das Infomobil dient so vor allem als erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die dann auch als Multiplikatoren fungieren. "Meine Kolleginnen und Kollegen und ich möchten vor Ort zeigen, dass die Polizei gezielt präventiv arbeiten und wir Menschen beraten, wie man sich im Vorfeld schützen kann. Diese Informationen geben die Menschen dann in ihrem Familien- und Bekanntenkreis weiter", führt Sebastian Meyer weiter aus. Diese Beratungen drehen sich dabei nicht nur um Einbruchsprävention. Auch folgende Bereiche sind Thema: Jugendkriminalität/Gewaltprävention, Sucht- und Drogenprävention, Computerkriminalität, Städtebauliche Kriminalprävention, Sicherheit in Handel und Gewerbe, Betrug/Trickdiebstahl, Senioren als Kriminalitätsopfer, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie Opferschutz im Allgemeinen.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Bei Fragen zu bestimmten Themen oder Vorträgen erreichen Sie die Kollegen der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz unter 0234 909-4040 oder per Mail an ki4.kv.bochum@polizei.nrw.de.

