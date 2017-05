POL-BO: Mit Radfahrer zusammengestoßen: Fünfjährige wird verletzt

Herne (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer hat sich ein fünfjähriges Mädchen aus Herne am Mittwoch, 10. Mai, verletzt.

Gegen 16.45 Uhr stand das Mädchen in Begleitung seiner Mutter auf dem Gehweg an der Bochumer Straße in Herne-Mitte, als es aus ungeklärten Gründen zum Fahrbahnrand lief. Hierbei stieß die Fünfjährige mit einem 37-jährigen Radfahrer (ebenfalls aus Herne) zusammen. Das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich.

Das Kind wurde zum Krankenhaus gebracht, wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell