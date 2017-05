POL-BO: 35-Jährige bei Unfall in Bochum verletzt - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Bochum (ots) - Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch, 10. Mai, um 12.30 Uhr mit einer 35-jährigen Radfahrerin auf der Hattinger Straße in Bochum-Weitmar zusammengestoßen.

Der 78-Jährige war dort mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Wasserstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Blumenfeldstraße beabsichtigte der 78-Jährige nach links in eine Parkbucht einzufahren. Dazu überquerte er den vorliegenden Radweg. Hier übersah er die entgegenkommende Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 35-Jährige stürzte und verletzt sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

