POL-BO: Bochum / Fußgänger angefahren - Mercedes-Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall

Bochum (ots) - Am gestrigen 10. Mai, gegen 18.25 Uhr, kam es auf der Dorstener Straße in Bochum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger (31) schwer verletzt worden ist.

Der Bochumer überquerte die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 6. Hier wurde der 31-Jährige von einem Mercedes erfasst, dessen Fahrer in Richtung Herne unterwegs war. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Dort blieb er schwerverletzt liegen.

Der Fahrzeugführer stieg kurz aus, setzte seine Fahrt dann aber fort - ohne sich um den Verletzten sowie die Schadensregulierung zu kümmern.

Noch am Abend entdeckten Polizeibeamte den in der Nähe der Unfallstelle abgestellten Mercedes.

Der 31-Jährige wurde noch in der Nacht operiert, Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen.

Während der Unfallaufnahme blieb die Dorstener Straße bis 20.20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell