POL-BO: Einbrecher hebeln Fenster auf - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Straße "Frackmannsfeld" in Witten-Heven war am 9. Mai das Ziel von Einbrechern.

Diese gelangten in der Zeit zwischen 07.20 und 13.30 auf das Grundstück und hebelten dort ein Fenster auf.

Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Beute - der Umfang steht noch nicht fest - und flohen in unbekannte Richtung.

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell