POL-BO: Unfall am 5. Mai auf der Bismarckstraße: Zeugen oder möglicher Geschädigter gesucht!

Herne (ots) - Eine 68-jährige Hernerin ist am Freitag, 5. Mai, um 16.45 Uhr mit ihrem Pkw die Bismarckstraße in Herne in östliche Richtung entlanggefahren. Auf Höhe der Marienkirche (Bismarckstraße 72) hat die Fahrerin einen Knall gehört. Im Anschluss hat sie an ihrem Fahrzeug festgestellt, dass der rechte Außenspiegel beschädigt ist.

Die Polizei Bochum sucht nun Zeugen des Vorfalls oder den Halter eines möglich beschädigten Fahrzeugs oder anderen Gegenstands. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter 0234 909 5206.

