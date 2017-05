POL-BO: Witten / Kreditkartenbetrügerin nach Öffentlichkeitsfahndung schnell ermittelt

Witten (ots) - Seit gestern suchten wir mit einem richterlichen Beschluss nach einer weiblichen Person, die am 3. April 2017 einer Seniorin in einem Wittener Krankenhaus die Handtasche entwendet hat. Darin befanden sich u.a. ein Portmonee mit Bargeld, Schmuck, Ausweispapiere sowie eine EC-Karte.

Noch an dem Montag hob die Frau mit dieser Debitkarte an Geldautomaten in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße 5 in Witten sowie in der Stadtgalerie insgesamt 1.550 Euro ab.

Nach der Veröffentlichung des Fotos in den Medien gingen diverse Hinweise auf eine Wittenerin ein.

Im Bochumer Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 15) dauern die Ermittlungen gegen die 37-Jährige an.

An dieser Stelle ein polizeiliches Dankeschön an die Presse, die uns bei der Öffentlichkeitsfahndung unterstützt hat.

