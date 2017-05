POL-BO: Einbruch in Gaststätte, Firma und Hotel - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots) - Eine Gaststätte an der Luisenstraße in der Bochumer City wurde von noch unbekannten Einbrechern aufgesucht. Zwischen 3 und 10.45 Uhr des gestrigen 7. Mai hebelten die Kriminellen zunächst die Terrassentür der Gastronomie auf. Die Täter durchsuchten den Thekenbereich, öffneten anschließend eine Bürotür und entwendeten Bargeld sowie mehrere Debitkarten.

Zeugenhinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Die Ermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 32 suchen ebenfalls bei Einbrüchen in Querenburg sowie in Wiemelhausen nach Zeugen.

Im Zeitraum von 7. Mai, 17 Uhr, und 8. Mai, 00.20 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer an der Markstraße in Bochum-Querenburg gelegenen Firma. Eine weitere Glastür zum Büroraum wurde eingeschlagen und beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Kriminellen ein Laptop sowie Debitkarten.

Ferner kam es zu einem Einbruch in ein Hotel an der Drusenbergstraße in Bochum-Wiemelhausen. Noch unbekannte Täter verschafften sich, zwischen dem 4. und 5. Mai (23 bis 5.20 Uhr), gewaltsam Zutritt in den Hotelbereich. Anschließend hebelten die Kriminellen weitere Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Auch in das angrenzende Restaurant gelangten die Einbrecher hinein. Nach bisherigem Ermittlungsstand flüchteten die Unbekannten mit Bargeld.

Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) entgegen genommen.

