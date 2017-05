POL-BO: Witten / Wer kennt diese junge Kreditkartenbetrügerin?

Wer kennt diese junge Kreditkartenbetrügerin? Bild-Infos Download

Witten (ots) - Bereits am 3. April 2017 wurde einer Seniorin in einem Wittener Krankenhaus die Handtasche entwendet.

Darin befanden sich u.a. ein Portmonee mit Bargeld, Schmuck, Ausweispapiere sowie eine EC-Karte.

Noch an dem Montag hob eine noch unbekannte Frau mit dieser Debitkarte an Geldautomaten in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße 5 in Witten sowie in der Stadtgalerie insgesamt 1.550 Euro ab.

Mit einem richterlichen Beschluss ist nun ein Foto der jungen Kreditkartenbetrügerin zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 15) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4150 (-4441 außerhalb der Bürozeit) um Hinweise auf die gesuchte Frau.

