POL-BO: Wittener (59) nach Unfall mit E-Bike schwer verletzt

Witten (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 06. Mai, gegen 23.30 Uhr, auf der Straße In der Lake in Witten. Ein 59-jähriger Wittener befuhr mit seinem E-Bike die Straße Alter Fährweg in südwestliche Richtung der Straße In der Lake. Hier verlor er die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vor Ort mittels Notarzt und Rettungswagen versorgt werden und anschließend zur stationären Behandlung einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der Wittener stand bei seinem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell