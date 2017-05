POL-BO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall wurde eine 61-jährige Hernerin schwer verletzt und musste stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen werden. Die Hernerin war fußläufig auf dem Eickeler Bruch (Höhe Hausnummer 6) in Richtung Norden unterwegs. Ein 79-jähriger Herne beabsichtigte dort vorwärts mit seinem Fahrzeug einzuparken. Der Senior verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin dieses beschleunigte. Unglücklicherweise kollidierte sei Auto dabei auf dem Gehweg mit der 61-Jährigen und stieß diese zu Boden. Der Pkw kam dann ungebremst an einer Hauswand zum Stehen. Die Hernerin erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die 58-jährige Beifahrerin im Pkw verletzte sich durch die Kollision leicht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell