POL-BO: Tatverdächtige nach Tankstellenüberfall festgenommen

Bochum (ots) - Am 05. Mai, gegen 21.40 Uhr, kam es in Bochum an der Hattinger Straße 122 zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Während einer der Räuber im Eingangsbereich des Verkaufsraumes "schmiere" stand, forderte ein weiterer vermummter Krimineller vom Tankstellenangestellten die Herausgabe von Bargeld. Hierbei hier er diesem eine schwarze Pistole vor. Der 33-jährige Angestellte übergab das Geld, woraufhin die zwei Räuber in Richtung Hüttenstraße flüchteten. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige durch Polizeibeamte im Nahbereich festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Bochumer und einen 22-jährigen Iserlohner. Die Ermittlungen des Bochumer Fachkommissariats für Raubdelikte (KK13) dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell