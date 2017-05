POL-BO: Bochum / Bürger und Polizisten arbeiten Hand in Hand - Portmonee-Dieb erst festgehalten, dann festgenommen

Bochum (ots) - "Haltet den Mann fest, er hat mein Portmonee!" Diesen lauten Hilferuf einer Frau hörten Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps am gestrigen 5. Mai, gegen 14.45 Uhr, an der Massenbergstraße.

Direkt zuordnen konnten die Beamten den Ruf zunächst nicht. Dafür sahen sie allerdings zwei Männer, die in geringem Abstand in Richtung Innenstadt rannten. Sofort schaltete man sich in das "Rennen" ein und erkannte, dass der Verfolger den Vordermann in Höhe des Stadtwerke-Hauses an der Schulter festhalten konnte. Wenig später waren die Polizisten vor Ort und wandelten das Festhalten in eine Festnahme um.

In der Zwischenzeit war auch die weibliche Person eingetroffen, von der die Beamten bislang nur die Stimme kannten.

Die Bochumerin hatte ihr Portmonee kurz zuvor auf einen Stehtisch gelegt, um Unterlagen zu sortieren. Der nun festgenommene Bochumer erkannte diese Situation, ergriff in einem günstigen Augenblick die Geldbörse, rannte damit davon und ließ das Portmonee in Höhe der Bushaltestelle wieder fallen.

Vermutlich hatte der Mann nicht damit gerechnet, dass erst ein Fußgänger und dann auch noch die Polizei sofort die Verfolgung aufnahmen.

Und als die bestohlene Frau von Passanten, die sich an der Bushaltestelle aufhielten, das Portmonee samt Inhalt zurückbekam, war die Welt wieder in Ordnung - nur nicht für den polizeibekannten Dieb! Den nahmen die Zivilbeamten mit zur Polizeiwache. Hier dauern die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 31 zurzeit noch an.

