POL-BO: Dank Zeugenhinweis: Einbrecher in Friseurgeschäft festgenommen

Bochum (ots) - Am Mittwoch noch gesucht, am Donnerstag gefasst: In einer Pressemitteilung von gestern, 4. Mai, hatte die Polizei Bochum nach zwei Verdächtigen gesucht, die am Mittwochabend versucht hatten, in ein Friseurgeschäft am Nordring in Bochum einzubrechen. Zwei Zeugen konnten hierzu eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Eine 29-jährige Bochumerin hatte daraufhin am Donnerstag zwei Personen gesehen, auf die die Personenbeschreibung passte. Beide Verdächtige (21 und 19 Jahre alt, beide aus Bochum) wurden noch am selben Tag vorläufig festgenommen. Sie haben die Tat gestanden und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell