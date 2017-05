POL-BO: Schmuck und Bettwäsche aus Haus in Wattenscheid gestohlen

Wattenscheid (ots) - Mit Schmuck und mehreren Sätzen neuer Bettwäsche sind Einbrecher am Donnerstag, 4. Mai, zwischen 9.30 und 12 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Ottostraße in Wattenscheid geflüchtet. Die Kriminellen hatten zuvor eine Terrassentür aufgebrochen und sind so in das Haus gelangt.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte während der Geschäftszeiten unter 0234 909 4135. Außerhalb der Geschäftszeiten nimmt die Kriminalwache Zeugenhinweise unter 0234 909 4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell