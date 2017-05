POL-BO: In Wohnung in Herne eingebrochen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Die Polizei Herne sucht nach Zeugen eines Einbruchs in Herne-Mitte am Donnerstagnachmittag, 4. Mai, zwischen 13.45 und 16-15 Uhr. Bislang unbekannte Täter hatten die Tür einer Wohnung an der Hiberniastraße aufgebrochen und die Wohnung durchwühlt.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) unter 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell