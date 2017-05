POL-BO: Bargeld und Zigaretten aus Kiosk in Weitmar gestohlen

Bochum (ots) - Indem sie die Eingangstür aufhebelten, gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 3. Mai (22 Uhr), bis Donnerstag, 4. Mai (4.45 Uhr), in einen Kiosk an der Lenbachstraße in Bochum-Weitmar. Mit ihrer Beute, Bargeld und über 100 Zigarettenstangen, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Kollegen unter 0234 909 8410 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell