POL-BO: Brand eines Vereinsheimes einer Kleingartenanlage

Bochum (ots) - Am gestrigen 04. Mai, gegen 23.20 Uhr, kam es an der Dorstener Straße in Bochum zu einem Brand im Vereinsheim des Kleingartenvereins Friedensgrund. Aus noch unbekanntem Grund geriet dort der Dachstuhl des Objektes in Brand. Durch Feuerwehrkräfte konnte dieser gelöscht werden. Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden. Die Bochumer Kommissariat 11 hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell