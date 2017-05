POL-BO: Unglückliche Unfälle mit Straßenbahnen

Bochum (ots) - Zwei Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen verzeichnete das Bochumer Verkehrskommissariat am gestrigen 04. Mai in Wattenscheid. An der Friedrich-Eber-Straße fuhr ein 41-jähriger Wattenscheider, gegen 15.30 Uhr, mit seinem Auto in Richtung Hochstraße. Kurz vor der Einmündung zur Voedestraße beabsichtigte der 41-Jährige, sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er die in gleiche Richtung hinter ihm fahrende Straßenbahn. Die 46-jährige Straßenbahnfahrerin aus Gelsenkirchen konnte rechtzeitig eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Unglücklicherweise stürzte dabei eine 69-jährige Wattenscheiderin als Fahrgast in der Bahn. Sie wurde zur ambulanten Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der zweite Unfall ereignete sich am Wattenscheider Hellweg in Höhe Lohackerstraße. Ein 80-jähriger Bochumer fuhr hier mit seinem Pkw und beabsichtigte vom Wattenscheider Hellweg nach links auf die Lohackerstraße abzubiegen. Hier musste er anhalten, um ihm entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Eine 28-jährige Straßenbahnfahrerin übersah den vor ihr haltenden Pkw und fuhr von hinten auf diesen auf. Beide Beteiligten verletzten sich durch die Kollision leicht. Der 80-Jährige musste zur ambulanten Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden. In beiden Fällen hat das Bochumer Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell