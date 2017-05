POL-BO: In Friseurladen und Bürogebäude eingebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 3. Mai, um 22.19 Uhr, versucht, ein Fenster eines Friseurgeschäftes am Nordring in Bochum-Mitte aufzuhebeln. Nach Zeugenangaben sind die beiden nach kurzer Zeit in Richtung Gerberstraße geflüchtet. Weitere Zeugen haben kurze Zeit später zwei verdächtige Personen an der Kortumstraße gesehen.

Die Verdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und waren beide dunkel und mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Einer der Tatverdächtigen hat zudem eine schwarze Kappe getragen. Die erste Person ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und sportlich. Die zweite ist etwa 1,85 Meter groß und stabiler.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich während der Geschäftszeiten beim Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909 8110.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch ist es an einem Bürogebäude an der Lothringer Straße in Bochum-Gerthe gekommen. Zwischen Mittwoch, 26. April (12 Uhr), und Mittwoch, 3. Mai (9.20 Uhr), sind bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Büroräumlichkeiten eingedrungen. Dort beschädigten sie Mobiliar und versuchten erfolglos, einen Tresor aufzubrechen.

In diesem Fall ermittelt das Kriminalkommissariat 32. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8210.

Außerhalb der Geschäftszeiten nimmt in beiden Fällen die Kriminalwache Zeugenhinweise unter 0234 909 4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell