POL-BO: Bochum / In der Bochumer Jahrhunderthalle - Infos zum Polizeiberuf aus erster Hand

Bochum (ots) - Am 5. und 6. Mai sind die Einstellungsberater der Polizei, PHK Reiner Frank und PHK Thomas Kaster, nicht im Bochumer Präsidium anzutreffen. Und auch ihr Dienstwagen, der schmucke Smart, ist während dieser Zeit dort nicht zu finden.

Warum? Am Freitag und Samstag, zwischen 09.00 und 16.00 Uhr, sind die beiden Polizisten und der Smart in der Jahrhunderthalle in Bochum - auf der "Berufsinformationsmesse Ruhr" (BIM).

Dort stellen sie zusammen mit Studenten der Fachhochschule den interessanten und abwechslungsreichen Polizeiberuf sowie das duale Studium bei der Polizei NRW vor. Und ein Probesitzen im Polizei-Smart ist an diesen Tagen dort natürlich auch möglich.

Also wir sehen uns - auf der "BIM" in Bochum (An der Jahrhunderthalle 1 / 44793 Bochum)!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell