POL-BO: Täter brechen Lüftungsgitter auf - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Indem sie ein Lüftungsgitter aufbrachen, drangen unbekannte Einbrecher in einen Supermarkt in Herne-Baukau ein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend, 3. Mai, gegen 23.30 Uhr, an der Straße "Am Großmarkt". Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten. Ob sie etwas entwendet haben, ist bislang noch unklar.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323/950 8510 oder -4441 (außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell