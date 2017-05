POL-BO: Verkehrsunfall mit verletzter Bochumerin (45)

Bochum (ots) - Am gestrigen 03. Mai, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Königsallee in Höhe Wohlfahrtstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem Auto auf der Königsallee in Richtung Stiepel. Eine 19-jährige Hernerin fuhr zeitgleich stadteinwärts auf der Königsallee und beabsichtigte nach links auf die Wohlfahrtstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell