POL-BO: Witten / Zwei Fußgänger angefahren und geschlagen - Autofahrer meldet sich nach Presseveröffentlichung!

Witten (ots) - Am 2. Mai berichteten wir von einem Autofahrer, der am 30. April im Wittener Stadtteil Stockum zwei Fußgänger offenbar in voller Absicht angefahren und geschlagen haben soll.

Gegen 16.15 Uhr waren zwei Männer (43/74) auf dem Verbindungsweg zwischen den Straßen "Rosenthalring" und "Tiefendorf" mit ihren Hunden unterwegs. Nach Auskunft der beiden Wittener näherte sich von hinten plötzlich ein schwarzer Pkw. Dessen Fahrer bremste zunächst stark ab, beschleunigte sofort wieder und fuhr gegen die Kniekehlen der Fußgänger, wodurch sie zu Boden stürzten.

Anschließend stieg der Fahrzeugführer aus dem Wagen, schlug auf die Männer ein und rannte dann zu dem Pkw zurück. Danach legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr erneut gegen den 43-Jährigen, der dadurch wieder zu Boden fiel. Erst jetzt verließ der Autofahrer die Örtlichkeit in Richtung "Rosenthalring".

Nach der Veröffentlichung in den Medien meldete sich ein Wittener telefonisch im Bochumer Polizeipräsidium und gab an, das Auto zum besagten Zeitpunkt gefahren zu haben.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern im Bochumer Verkehrskommissariat zurzeit noch an.

