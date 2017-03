POL-BO: Junger Mann (23) in Pizzeria attackiert - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Die Bochumer Kriminalpolizei bittet Zeugen darum, sich zu folgendem Vorfall zu melden:

Am 3. März (Freitag) ist ein junger Bochumer (23) in einer Pizzeria an der Straße "Kerkwege" 2 in der Bochumer Innenstadt attackiert worden.

Gegen 5 Uhr saß der 23-Jährige zusammen mit vier Bekannten an einem Tisch. Am Nachbartisch befand sich eine Personengruppe von etwa vier bis fünf Personen.

Ein verbales Wortgefecht mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, indem der junge Bochumer von zwei Männern aus der Gruppe attackiert wurde. Nach seinen Angaben soll er geschlagen sowie getreten worden sein. Die Schläger flüchteten aus der Pizzeria in unbekannte Richtung.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten Bochumer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Haupttäter, nach Angaben des Opfers augenscheinlich ein Südländer - vermutlich ein Türke, ist etwa 25 Jahre alt, zwischen 175 cm und 180 cm groß, hat kurze dunkle lockige Haare, einen Vollbart, ein Piercing im Gesicht, ist muskulös und trug eine grüne Bomberjacke. Einer der Mittäter ist Anfang 20 Jahre, circa 180 cm groß, hat kurze dunkle Haare, schlank und war ebenfalls mit eine roten Bomberjacke bekleidet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

