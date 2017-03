POL-BO: Bus legt Vollbremsung hin - 15-jährige Bochumerin wird verletzt

Bochum (ots) - Mit einer Vollbremsung bewahrte eine 41-jährige Busfahrerin aus Dortmund ihre Fahrgäste vor einem Zusammenstoß mit einem Auto. Leider wurde bei dem Manöver auf dem Huestadtring in Bochum-Querenburg eine 15-jährige Bochumerin verletzt.

Gegen 16.50 Uhr am Montagnachmittag, 6. März, fuhr der Linienbus auf der besagten Straße in Fahrtrichtung Schattbachstraße. In Höhe der Einmündung Querenburger Höhe wendete vor dem Linienfahrzeug eine 39-jährige Autofahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Busfahrerin stark ab.

Dadurch verlor die 15-jährige Bochumerin den Halt und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell